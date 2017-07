Durán destaca el papel protagonista del afiliado en su proyecto para presidir el PP de Palma

'Sí a Palma. Un Partit unit. L'afiliat com a eix. Comunicació constant', es el lema de la campaña con la que la actual portavoz 'popular' PP en el Ayuntamiento aspira a presidir el PP de Palma de cara al Congreso local que celebrará el partido el 21 y 22 de julio.

En Paseo del Borne ha sido el lugar elegido para la presentación oficial a su campaña, donde Durán ha dicho lidera un proyecto "colectivo e integrador" y ha recalcado el conocimiento que ha adquirido durante los últimos dos años y medio "en los que no ha dejado de acudir a ninguna de las juntas de distrito de Palma".

"Hace dos años que soy regidora de Palma y he adquirido experiencia recorriendo las calles de la ciudad, pero tampoco he dejado de faltar a ninguna junta de distrito del PP de Palma", ha afirmado al respecto.

SE CREA LA FIGURA DEL PRESIDENTE DE BARRIADA

Precisamente en su asistencia a estas reuniones, la candidata ha constatado la necesidad que tienen los afiliados de Palma de "recobrar la ilusión".

Así, en su objetivo de "estar cerca" de los afiliados, Durán ha apuntado dos vías de acceso para atenderles; recogiendo las reivindicaciones de las barriadas y, por otra, respondiendo a sus inquietudes de valores del partido.

En este contexto, Durán ha presentado la figura del Presidente de barriada, que será el encargado de recoger todas las propuestas, quejas o sugerencias de los afiliados y los vecinos a través de su teléfono móvil o vía whatsapp, que tendrán

constatación en un plazo máximo de 60 días.

"Nosotros ahora no gobernamos, por lo tanto no podemos solucionar esas quejas. Pero sí que podemos decir que las denunciaremos y estaremos detrás para que se solucionen en un plazo de 60 días", ha aseverado al respecto.

En este marco de relación directa con el afiliado, la candidata a presidir el PP de Palma ha apuntado que también tienen previsto facilitarles un número de teléfono y un contacto por email "para que puedan expresar cualquier inquietud ideológica y de valores o duda sobre el PP de Palma".

Además, se pone en marcha una sede electrónica, a través de la cual se enviarán newsletters a los afiliados proporcionándoles información de todas las iniciativas que se han llevado a cabo desde instituciones "porque queremos ponerles en el centro de nuestra acción política", ha recalcado.

CANDIDATURA EN POSITIVO

La candidata ha apelado a la "unidad dentro del partido" y ha asegurado que ella "no mantendrán enfrentamientos con nadie, porque todos somos compañeros", ha afirmado.

"Los afiliados lo que no quieren es confrontación ni radicalidad. Lo que piden es que trabajemos todos juntos de cara a tener un partido fuerte que nos permita ganar las elecciones", ha añadido.

"UN PROYECTO COLECTIVO, INTEGRADOR Y ABIERTO"

Sobre los otros dos candidatos oficiales a la presidencia del PP de Palma, Aina Aguiló y Jordi Horrach, Durán ha asegurado que está dispuesta a hablar con ellos. "Cada afiliado que me llama tiene respuesta, por lo que no faltaría más que no tengan respuesta los candidatos que se han presentado", ha explicado.

Ante ello, la candidata a presidir el PP de Palma ha constatado que dentro de su equipo "hay gente de todas las sensibilidades" y ha agregado que, en cualquier momento, "se puede sumar el que quiera", ha apostillado.