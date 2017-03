David Abril: "Habrá dimisiones" en el Govern

El coportavoz de MÉS per Mallorca David Abril ha asegurado hoy que "habrá dimisiones" hoy mismo de cargos de MÉS en el Govern balear y posiblemente de MÉS per Menorca, aunque no ha desvelado a quién afectará.



"El partido está alucinado" con lo que está sucediendo y "asumiremos de manera clara y contundente las responsabilidades", ha asegurado.



Los coportavoces de MÉS per Menorca, David Abril y Biel Busquets, ha ofrecido una rueda de prensa en relación a los seis contratos formalizados desde tres consellerias del Govern y la concejalía de Urbanismo de Palma con las empresas del jefe de campaña del partido ecosoberanista en las pasadas elecciones autonómicas, Jaume Garau.



En total, la suma de los contratos realizados en la actual legislatura ascienden a 155.000 euros