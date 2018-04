El PP critica que el Govern no está gestionando el aumento de turistas en Baleares

La portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, ha criticado que el Govern no esté gestionando ante el aumento de turistas durante este verano en Baleares y ha asegurado que el Ejecutivo "no tiene que abrir debates, sino tomar decisiones, gestionar y definir el modelo turístico", además de considerar que "es irresponsable calar el mensaje de saturación".

En una rueda de prensa celebrada este miércoles, Prohens también ha reprochado al vicepresidente, Biel Barceló, que "hable de sensaciones" sobre un supuesto colapso turístico porque "es poco serio" y porque "se tiene que gobernar desde los datos objetivos y, sobre todo, desde la toma de decisiones", ha dicho.

Por su parte, el diputado popular Álvaro Gijón ha añadido que "lo único que se está haciendo es hablar mal del turismo" y, en este sentido, ha señalado que "si Barceló no tiene nada bueno que decir, mejor que se calle". "Somos el único destino turístico en el que sus dirigentes se permiten hablar de limitar el número turistas, cuando otros no saben cómo hacerlo para lograr más visitantes", ha añadido.

Gijón también ha cuestionado cuál es la "cifra mágica" del Govern respecto al número de turistas que pueden acoger las Islas y ha recordado que un descenso en su número provocaría un efecto directo en el crecimiento de la economía de las islas "porque más del 70% del PIB depende de los turistas que vienen".

SIN MODELO TURÍSTICO

Ambos parlamentarios han comentado que el Govern "no tiene un modelo turístico" y, en este sentido, Gijón ha afirmado que existe "un constante goteo de mensajes sobre saturación turística, pero no se sabe qué modelo quiere el Ejectuvo para Baleares".

Según Gijón, el Govern "habla de apostar por menos turistas y que paguen más, es decir, un turismo de cuatro o cinco estrellas, un turismo de lujo, pero por otra parte deroga los artículos de la ley turística aprobada por el PP que permitieron que se invirtieran 750 millones de euros en los dos últimos años para modernizar la planta hotelera".

El diputado del PP también ha lamentado que desde el Ejecutivo balear "no se está haciendo nada por potenciar la temporada baja e incrementar el número de visitantes durante los meses de otoño e invierno" y ha preguntado por qué el Govern no potencia otro tipo de turistas, como los jugadores de golf, los ciclistas, los senderistas y los que practican pruebas deportivas en la Serra de Tramuntana.

ALQUILER VACACIONAL

Respecto al control del alquiler vacacional, los dos diputados populares han acusado al Govern de "cumplir a medias" la ley turística aprobada la pasada legislatura para sancionar esta práctica y de no disponer de un censo de esta oferta vacacional un año y medio después de aprobarse el reglamento que regulaba esta cuestión.

"Se comprometieron a regular esta oferta antes del mes de agosto, pero ya sabemos que no lo podrán cumplir porque no saben cómo hacerlo y, además, no hacen cumplir la actual ley turística", ha concluido Gijón.