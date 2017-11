El PP cree que la "credibilidad" de Podemos pasa porque vote a favor de la PNL sobre el caso contratos de MÉS

En rueda de prensa, la portavoz parlamentaria del PP balear, Marga Prohens, ha recordado que Podemos "fueron los primeros que amenazaron con romper con su apoyo externo al Ejecutivo autonómico en el caso de que no dimitiera Barceló."

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Margalida Prohens, ha dicho que cree que "a Podemos, si le queda alguna credibilidad, debería este martes votar a favor" de la Proposición No de Ley presentada por el GPP con la que volverá a intentar, por segunda vez, que el Parlament repruebe al vicepresidente del Govern y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, por el caso de los contratos de MÉS.

En rueda de prensa, Prohens ha recordado que Podemos "fueron los primeros que amenazaron con romper con su apoyo externo al Ejecutivo autonómico en el caso de que no dimitiera Barceló", algo que, tal y como ha remarcado la 'popular', no ha ocurrido. "No entendería que ningún grupo este martes se oponga a que haya más transparencia ante un caso de plena actualidad y que afecta al actual Govern", ha remarcado al respecto.

Según ha explicado el diputado Antoni Gómez la PNL se ha presentado para instar a Intervención de la CAIB a que dictamine si los contratos adjudicados a las empresas de Jaume Garau se ajustan al precio de mercado y a reclamar a la Sindicatura de Cuentas que solicite de oficio todos los contratos adjudicados a Garau, no sólo por parte del Govern, sino también los adjudicados desde el Consell de Formentera, y Ayuntamientos de Palma y Calvià.

La portavoz 'popular' también ha criticado que se haya de crear una Oficina Anticorrupción, en la que su director cobrará cerca de 100.000 euros anuales y, en cambio, "se opongan a que los órganos que ya existen como Intervención o Sindicatura de Cuentas hagan su trabajo".

Gómez, que será el encargado de defender esta PNL, ha manifestado que "es un caso grave", ya que, según ha dicho, "nunca en la historia reciente se había contratado al jefe de campaña de un partido político". "Nos preguntamos si con la adjudicación de estos contratos se ha pagado parte de la campaña de MÉS", ha cuestionado al respecto.