Las comunidades socialistas reiteran el "no" al déficit propuesto por Montoro y critican la bajada del IRPF

Las comunidades autónomas socialistas han reiterado su voto negativo al nuevo déficit del 0,4 por ciento propuesto por el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y han expresado su preocupación por la rebaja fiscal del IRPF pactada con Ciudadanos porque consideran que puede repercutir negativamente en los ingresos de las autonomías.

Asimismo, también han criticado "la improvisación" de Montoro por convocar una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) solo una semana después de la anterior y haber cambiado el objetivo de déficit a las comunidades autónomas cuando debería basarse en "criterios objetivos".

En este sentido, la consejera de Baleares Catalina Cladera ha opinado que la solución propuesta no es "la mejor" para las comunidades y ha declarado que no entiende "muy bien" la diferencia de criterio de Montoro "en una semana". Asimismo, ha incidido también en la conveniencia de conocer la "repercusión" de la bajada del IRPF en las autonomías porque "la reducción fiscal podría significar la bajada de ingresos" para las CCAA y la ampliación del déficit podría convertirse "en deuda que no podríamos aprovechar".