Cierran las discotecas Tito's y BCM de Cursach

El ayuntamiento de Palma ha confirmado el cierre de la discoteca palmesana Tito's hasta que no inspeccione otra vez el local y, por otro lado, el ayuntamiento de Calvià ha cerrado de forma definitiva la actividad de BCM en Magaluf.

Tito's permanecerá cerrada hasta que el Ayuntamiento de Palma no vuelva a inspeccionar el local y el consistorio de Calvià, por otro lado, ha decretado este lunes la clausura total de la actividad del establecimiento BCM de Magaluf, por lo que no podrá abrir sus puertas hasta que no se subsanen las irregularidades detectadas.

Según ha informado el ayuntamiento de Calvià en un comunicado, ha adoptado esta decisión en el marco de la revisión de las licencias urbanísticas del establecimiento. Esto ha supuesto la revocación de la licencia de primera ocupación -las que se otorgan de forma preceptiva posteriormente a cualquier obra mayor- correspondiente a un expediente de obra mayor iniciado en 2015.

La orden de cierre tiene lugar después de que los técnicos municipales hayan detectado la existencia de una concurrencia de irregularidades en el proyecto de obras citado, consistentes en una relevante omisión de datos, concretamente en referencia a las torres de refrigeración y otras instalaciones que al carecer de licencia son ilegales.

Por ello, la constatación de estas irregularidades ha determinado la necesidad de decretar la clausura.

Asimismo, esta revocación guarda relación con el procedimiento que actualmente se encuentra en trámite de revisión de la licencia de apertura y funcionamiento de BCM, que se vincula directamente con las torres de refrigeración que "reiteradamente se han omitido en los distintos expedientes".

Cabe destacar que ambos procedimientos están siendo instruidos por el Ayuntamiento en el ámbito de las diligencias penales que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma.

Como ya se informó en su momento, el Consistorio asegura que actúa y actuará con contundencia ante cualquier indicio de posibles irregularidades, aplicando con absoluto rigor las normas de procedimiento.