Barceló afirma que los contratos a Garau rompen una regla no escrita de sentido común

El vicepresidente del Govern, Biel Barceló, ha asegurado hoy que los contratos adjudicados por el Govern a empresas vinculadas al responsable de la campaña electoral de MÉS, Jaume Garau, han roto "una regla no escrita basada en la sensatez y el sentido común" y son "una suma de hechos aislados".



Según Barceló, después de que Garau dirigiera la campaña electoral de MÉS en 2015, le ofreció ser director general, quiso mantenerse en el sector privado y él decidió entonces que su empresa "no fuera invitada" a las contrataciones que llevara a cabo la Vicepresidencia "y que esta persona tampoco se presentara".



"El error ha sido que esta regala no escrita no se ha cumplido", ha afirmado Barceló en una comparecencia ante la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament.



Ha negado que haya habido orden de contratar a Garau: "No ha habido ninguna instrucción por mi parte ni de mi partido de que se adjudicaran contratos a nadie en concreto", ha afirmado.



Además ha afirmado que los contratos de la Vicepresidencia a las empresas de Garau, dos pro unos 56.000 euros, son trabajos que se han hecho, responde a necesidades concretas justificadas adecuadamente y han dado lugar a resultados tangibles que sirven para orientar las políticas públicas del Go