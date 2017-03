Armengol quiere que Pedro Sánchez se una a Patxi López y cree que no se puede liderar el PSOE y presidir una comunidad

La presidenta del Gobierno Balear y secretaria general del PSOE en esa comunidad, Francina Armengol, desearía que el ex secretario general del partido Pedro Sánchez, que aspira a volver al puesto, se sumase a la candidatura del ex lehendakari Patxi López para así competir juntos contra la presidenta andaluza, Susana Díaz, una vez que se ha confirmado que aspirará a liderar el PSOE.

Además, ha opinado que no es compatible liderar el PSOE mientras se preside una comunidad autónoma: "Susana Díaz es una persona que tiene una capacidad enorme de trabajo y de proyección, ella sabrá si para ella es compatible o no, desde luego desde mi punto de vista no lo es".

Armengol, que dio su apoyo a López en cuanto anunció su candidatura y opinó que Sánchez no debería presentarse, ha insistido este lunes en que los dos estuvieron "en el mismo proyecto en el momento trascendental del PSOE", el 'no' a Mariano Rajoy, así que querría que ambos "pudieran unirse y levantar una única voz en el Congreso (del PSOE) de junio".

Eso sí, ha reconocido que ambos dos están en su derecho de llevar sus candidaturas hasta el final y "los dos tienen argumentos de peso y de fondo para presentar un proyecto ilusionante para el PSOE". Cualquier posibilidad de integración, ha dicho, tendrían que hablarla las personas en liza. En todo caso, ha recalcado que todos son compañeros y todos quieren lo mejor para el PSOE.