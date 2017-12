Armengol defiende el decreto sobre catalán en Salud y el PP anuncia que lo derogará "de aquí a un año y medio"

SANIDAD

Armengol le ha aclarado a Prohens que el decreto sobre los requisitos de catalán para acceder a plazas en el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) no está aprobado, sino que "aún está en tramitación" y ha remarcado que "lo que dice el decreto" es que "no habrá ninguna plaza sanitaria que no quede cubierta por una cuestión de requisito lingüístico".