Alejandro Ortiz: "Sé que los asesinos de mi hija están en Palma y alguien sabe lo que pasó"

"Sé que el asesino o los asesinos de mi hija están en Palma y alguien sabe lo que pasó", ha declarado en el vídeo, publicado tras conocer la "terrible noticia" del asesinato de Diana Quer.

En el vídeo, Ortiz expresa su pésame a la familia de Diana Quer, "a su hermana, a sus padres y a todas las personas que la querían".

Respecto al caso de la joven madrileña, ha señalado que "los asesinos buscan víctimas al azar", algo que él mismo dijo "desde el primer momento a la Guardia Civil" en relación a la desaparición de su hija en Mallorca. "A Malén no se la llevó nadie por nada en especial", ha subrayado Alejandro Ortiz.

El padre de la desaparecida también ha criticado el papel de la prensa y a la ex delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer, a quien acusa de haber dicho en televisión que Malén se había escapado para tranquilizar a la ciudadanía y "dando a entender que era culpa" de la menor. "No era así, y tampoco fue culpa de Diana. Son víctimas, no nos olvidemos de eso", ha recalcado.

También ha lamentado "comentarios de amigos" sobre que "ya volverá" la menor. "Por eso cuesta tango a la Guardia Civil dar con los asesinos", ha dicho el padre de Malén Ortiz.

Por todo ello, Alejandro Ortiz ha recordado que ofrece una recompensa. "Se lo suplico, a la persona que sabe lo que pasó, o a las personas que saben lo que le pasó a mi hija, que lo digan. Por dinero o por ser mejores seres humanos", ha pedido el padre de Malén Ortiz, que ha agradecido la difusión del mensaje en las redes sociales.

"Hay que buscar y encontrar a las personas que le hicieron daño a Malén", concluye Alejandro Ortiz, que termina el vídeo lamentando de nuevo el asesinato de Diana Quer.

DESAPARECIDA HACE CUATRO AÑOS

Malén Zoe Ortiz fue vista por última vez en la rotonda de los piratas de Magaluf el 2 de diciembre de 2013, cuando iba a comer a la casa de su novio en Son Ferrer, tras salir del instituto de Santa Ponsa.

Fue grabada por última vez por la cámara de seguridad de una gasolinera de la zona, tras bajar de un autobús, llevando su patinete verde. Sin embargo, nunca llegó a su destino.