Webó: "La segunda B es otro deporte"

Pierre Webó ha estado cerca de regresar al Mallorca. El delantero camerunés se planteó regresar a la isla. No obstante, el descenso a segunda división B frenó sus intenciones tras valorar el tema deportivo y los estadios donde deberá jugar el equipo esta temporada. En el espacio Mallorca en la Onda Deportes explicó sus sensaciones con todo tipo de detalles. "No tenía problema con el tema económico si el equipo no hubiese descendido pero valorando la situación jugar en segunda B es inviable porque es otro deporte". Webó sigue manteniendo contacto directo con la isla aunque los últimos años haya jugado en la liga turca.