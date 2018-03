Toni Amor "Siempre estaré agradecido al Baleares"

No olvida el ascenso a tercera división con los blanquiazules

Toni Amor no descarta volver al Baleares en un futuro si se lo proponen. Su objetivo a corto plazo pasa por ascender con el Ibiza a segunda división B. " En el Ibiza me siento querido y me lo están dando todo. Ahora estoy centrado en ser campeón con el Ibiza. En el Baleares pasé dos años muy feliz con el ascenso y siempre estaré agradecido. En el caso que desciendan van a tener que remar mucho para subir porque todo el mundo te quiere ganar".