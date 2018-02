Moreno "No sé a cuantos puntos está el quinto clasificado"

No se moja sobre Dani Dni. El camerunés sigue a prueba.

Vicente Moreno no se sale del guión que le ha llevado a la primera posición. El técnico del Mallorca centra sus esfuerzos en preparar de la mejor manera el próximo partido." No sé a cuantos puntos está el quinto clasificado, si ganamos en LLagostera estaremos bien con una jornada menos". Moreno no se moja sobre Dani Dni. El camerunés lleva una semana a prueba. Prefiere hablar de los futbolistas que tiene a su disposición.