Maheta Molango recibe la insignia de oro

La tradicional comida de navidad del los veteranos del Mallorca ha acabado con polémica por la insignia de oro que ha recibido Maheta Molango. El presidente de la asociación Julià Mir se ha defendido en Onda Cero de las críticas recibidas. "No es una decisión personal ni busco ser presidente. Aquellos que no estén de acuerdo tienen una asamblea para expresar sus quejas. La junta directiva ha considerado que se la merece. Los carnets a los exjugadores se han retirado porque muchos no acudían. Tienen a su disposición invitaciones si desean acudir".