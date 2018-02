Josico "El Mallorca tiene recursos que no tenemos los demás"

Josico será el centro de las miradas el próximo domingo en Son Malferit. El técnico del Elche regresa a la isla tras disputar la promoción de ascenso con el Baleares. "Dejé el Baleares para estar junto a la familia aunque muchos no se lo crean. Le deseo lo mejor al club a partir del domingo". Josico ve al Mallorca muy superior al resto de equipos del grupo tercero de segunda división B." El Mallorca tiene recursos que los demás no tenemos. Ha fichado jugadores como Aridai y buenos jugadores de segunda división. Otros equipos no podemos pagar ese tipo de contratos ni traspasos".