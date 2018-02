Mañana en la Audiencia de Zaragoza

La Audiencia de Zaragoza acogerá, a partir de mañana, el juicio contra una técnico de laboratorio del hospital Miguel Servet por inocular presuntamente el bacilo de la tuberculosis de manera intencionada en varias muestras de sangre. Eso provocó que se detectaran varios falsos positivos de esa enfermedad. Incluso un paciente y cuatro de sus familiares recibieron tratamiento para combatir esta patología contagiosa, aunque no la padecían.

La Fiscalía pide 19 años de cárcel para la acusada por los delitos de lesiones, daños y riesgo contra la seguridad colectiva. Al parecer, su relación con su supervisora no era buena y había tenido problemas laborales. Fue enviada a prisión mientras analizaron las probetas halladas en su casa, ya que hay una cepa de tuberculosis que está extraviada. La abogada de la defensa pide su absolución, ya que mantiene que su cliente no cometió un delito y que no hay ninguna prueba contra ella, salvo las declaraciones de sus compañeros.