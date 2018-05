Grinberg negocia con Vinny Sanways el desembarco inminente de un fondo financiero americano en el Marbella FC

El conflicto está abierto porque hace mes y medio el propietario ruso firmó un contrato privado para vender el club a un grupo belga holandés, por 2.850.000 euros, que apostaba por la continuidad de entrenador y director deportivo. Esta entrada daría un giro a los planes del equipo.

El pasado jueves 10 de mayo, Sanways mantuvo una reunión en las instalaciones del Marbella Football Center con Alexander Grinberg y el que fue vicepresidente del Marbella German Pastushenko. El británico trasladó el interés del fondo americano por comprar el Marbella. Es el mismo grupo con el que hace dos meses negociaba la adquisición de la UD Las Palmas con su propietario. Las conversaciones tuvieron lugar la semana de la última jornada de Liga contra el Villanovense donde aún había opciones de que el cuadro blanquillo acabara líder y jugara eliminatoria directa por el ascenso. Pese a la eliminación del Marbella en la carrera por subir a Segunda los contactos no se han enfriado, todo lo contrario.

Sanways acudió al Municipal este domingo para ver al Marbella contra el Celta B. Según ha podido saber Onda Cero Marbella aún no hay documento de compra alguno firmado entre las partes. En la mesa, las cifras que se barajan por la compra aproximadamente del 90% de las acciones rondarían los 3,6 millones de euros. Alexander Grinberg aún no ha tomado una decisión. Su objetivo es seguir al frente de la entidad.

En Las Palmas, la idea de Sanways era ocuparse de la dirección ejecutiva y que el ex jugador canario Víctor Afonso se encargara de la gerencia en materia deportiva. Además de esta opción, los medios recogieron los medios que presentarían oferta por otra club.

Cualquier movimiento que implicara la salida de Jorge Rodríguez de Cózar y el bloque creado por el entrenador Fernando Estévez inquieta a una afición que se ha decantado por el marbellero para continuar el proyecto.

Cabe recordar que Grinberg, presidente del Consejo de Administración del Marbella, anunció mediante un comunicado oficial del club el 27 de abril, la entrada en el accionariado “en régimen de copropiedad de un grupo belga-holandes”. Sin embargo, un mes después, mediante una nota de prensa, sus socios Louis de Vries y Alexander Janssen lamentaban que no se cumpliera con los términos del contrato firmado que determinaba la venta del 97.5% de las acciones del club. El documento no pasó por notaría y el presidente no recogió un cheque inicial de 150.000 euros.

La situación jurídica por la propiedad es farragosa y compleja. El grupo belga-holandés representado por LDV Sports Management recibió el 11 de mayo el visto bueno al acuerdo por las acciones presentado al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. En concreto el Consejo Superior de Deportes resolvió “autorizar al exclusivo efecto de los establecidos en los artículos 22 y 23 de la Ley 10/1980 del Deporte y normas de desarrollo, la adquisición de 141.386 acciones del Club Deportivo Marbella Fútbol Club SAD por parte de la mercantil LDV Sports management SL que tras ello pasaría a ostentar el 97.51% del capital social de la SAD”.

En el mismo escrito el CSD destaca que “dicha autorización tendrá validez por un plazo de tres meses contados a partir de su notificación siempre y cuando se mantengan los términos y condiciones reflejados en el escrito de solicitud en lo relativo a la titularidad de las acciones”. Pese a los intentos del grupo belga holandés por citar en notaría a Grinberg para formalizar los pagos como exige el contrato de compra, el mandatario ruso no acudió a firmar ni a cobrar lo pactado.

Con este escenario, el presidente del Marbella se reunirá mañana de nuevo con la dirección deportiva y cuerpo técnico para abordar el proyecto de cara a la próxima temporada.