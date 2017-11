Zidane: "Hicimos un buen partido, el nivel del Fuenlabrada no es de segunda B"

El entrenador del Real Madrid se quedó con la clasificación de su equipo para octavos de final de la Copa y explicó que "no es fácil" para jugadores que "no juegan habitualmente".

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, afirmó en rueda de prensa que su equipo "hizo un buen partido" ante el Fuenlabrada después de empatar 2-2 en el estadio Santiago Bernabéu ante un club de Segunda B.

"Hicimos un buen partido. Mejor la segunda parte que la primera. No es fácil para los jugadores, muchos no juegan habitualmente, había canteranos. Contento por pasar la eliminatoria. También hay que ver al equipo rival, que han hecho un buen partido, sobre todo al inicio. Lo importante para nosotros es pasar", declaró.

Zidane indicó que no está bajando su "nivel de exigencia" a la hora de valorar los partidos de sus jugadores y reconoció que podrían haberlo hecho "mejor" porque su equipo es el Real Madrid y siempre ha exigencia "máxima".

"Hay muchos jugadores que no tienen minutos y al final se han resentido. Pero contento. La gente puede decir lo que quiera, está pagando. Creo que la gente también vio a su equipo luchar hasta el final. Había jugadores nuevos, que no tienen costumbre de jugar juntos. Al final, también hay un rival que su nivel no es de Segunda B", señaló.

"Estamos en octavos de final y punto. Lo de Gareth me alegro. También por Keylor y por Kovacic. También por los demás y por los canteranos. Al final pasamos la eliminatoria y es lo que buscábamos", agregó.

Asimismo, se mostró contento por el regreso de Bale, a quien vio "bien" y también por el regreso de Keylor Navas y de Mateo Kovacic tras superar una lesión. Del portero costarricense indicó que en el gol de Luis Milla no pudo "hacer nada más".