Zidane: "Al final nos ha fallado un poco la concentración"

"La interpretación es difícil porque hicimos un gran partido, pero faltando cinco minutos nos ha fallado un poco de concentración. No puedo decir que el Atlético haya jugado un buen partido. Lo que está claro es que había que meter el segundo para estar más tranquilos y al final sufrimos. Defendimos regular y ellos nos metieron en dificultades", analizó.

"De todas formas, cuando hay un resultado negativo siempre miramos los cambios", dijo Zidane al ser preguntado por el movimiento del banquillo. "El cambio de Pepe era obligatorio, él no podía seguir, y luego quise meter a Isco para tener más el balón, pero en una jugada faltando cinco minutos no interpretamos bien", comentó el técnico blanco que echó en falta "haber estado más juntos".

Por otro lado, Zidane dijo que está "decepcionado" pero "no tocado". "Estamos tranquilos y ya tenemos que pensar en el miércoles. No creo que nos haya faltado algo físicamente. Tuvimos que defender juntos y haberlo hecho con más energía, eso es lo que nos ha faltado", incidió el preparador merengue en rueda de prensa.

"HEMOS PERDIDO DOS PUNTOS"

Cuestionado por cómo recibe el empate, Zidane dijo que claramente han perdido "dos puntos". "Creo que podíamos haber sumado los tres tranquilamente con el partido que hicimos. El otro día fue demasiado ante el Alavés y hoy merecimos un poco más. Perdemos dos puntos pero va a haber Liga hasta el final", avisó.

Por último, Zidane volvió a referirse a su futuro después de la incógnita que dejó este viernes en la previa del derbi. "Hay que preguntar a alguien más de esto. No a mí. Soy el entrenador. Me dedico a entrenar cada día, con ilusión, yo no voy a especular. Me preocupa el día a día", sentenció.