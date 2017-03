Varane: "Al principio tuve varios desencuentros con Zidane pero ahora nos entendemos bien"

"Estos últimos años, cuando se acerca un torneo importante, en el vestuario del Madrid se decía que los favoritos eran Alemania y España. Ahora se dice que son Alemania, España y Francia. Despertamos respeto. Y curiosidad, sobre todo los jóvenes que integran el grupo", dijo Varane en una entrevista que publica el diario "L'Équipe".

El jugador aseguró que su objetivo con la selección será "ganar el Mundial" y reconoció que Francia "tiene la calidad para lograrlo": "Tenemos el estilo, la solidez defensiva, los delanteros que pueden crear peligro en cualquier momento".

Varane negó tener ningún conflicto con el seleccionador, Didier Deschamps, a quien agradeció haberle nombrado vicecapitán tras su ausencia en la Eurocopa. Sobre el Real Madrid, Varane reconoció que a la llegada de Zinedine Zidane al banquillo no tuvo todas las explicaciones que necesitaba para comprender por qué no era titular. "Teníamos desacuerdos, pero ambos fuimos capaces de dudar de nosotros mismos. Desde entonces nos entendemos muy bien", señaló.

Reconoció que en junio pasado mantuvieron una conversación en la que él preguntó qué era necesario para tener más minutos. "Me dijo las cosas claramente, en particular que yo era importante para él. Y volvimos a empezar en mejores condiciones. Yo me esfuerzo a devolverle la confianza que me da haciéndome jugar", señaló.

El defensa afirmó que el técnico blanco le invita a "correr riesgos" antes que a permanecer quieto en la zaga. Varane dijo que en un momento se planteó si el Real Madrid era lo que le convenía, pero que tras hablar con el presidente y con el entrenador prefirió quedarse.

"No hay que olvidar que el Madrid es mucho y que no tengo más que 23 años y estoy en mi sexta temporada aquí", señaló. Al final de temporada, afirmó, tiene previsto hablar con el club para negociar la prolongación de su contrato que acaba en 2020. Varane indicó que "sería magnífico" acabar su carrera en el Real Madrid