Simeone: "Tenemos que salir a ganar más allá de lo que suceda en Roma"

"No hay que pensar tanto en estos momentos. Nosotros tenemos una situación que es hacer un muy buen partido contra un rival que está también en un buen momento y está en un lugar merecido. Hay un partido de fútbol que hay que ganar y nosotros tenemos esa responsabilidad; todo lo demás será consecuencia de lo que suceda y de lo que ha sucedido anteriormente", señaló en la rueda de prensa previa al partido del martes en Stamford Bridge.

"Considero que más allá de lo que pueda pasar en el otro campo, nosotros tenemos que buscar mantener el nivel que siempre hemos mantenido en esta competición y todos los años de trabajo que tenemos. Nos enfrentamos a un rival que es primero de grupo por sus méritos y obviamente no va a ser fácil", añadió.

Para ello, el plan del 'Cholo' es llevar el partido a un punto en el que los suyos puedan "hacer daño" y que a pesar de lo que suceda en el Olímpico de Roma, se mantenga la imagen que los suyos han ofrecido en las últimas temporadas. "Intentaremos llevar el partido donde podamos hacer daño pero, independientemente de lo que pase en el otro estadio, tenemos que mantener la imagen que hemos venido dando todos estos años", aseguró.

El técnico argentino no quiso tildar de "fracaso" ni "sorpresa" el hecho de que los colchoneros no logren avanzar en la máxima competición europea, alegando que no le gusta hablar de "supuestos" y prefiere esperar a lo que suceda en el decisivo encuentro. "No puedo decir si no clasificarnos sería un fracaso o una sorpresa porque es algo que no ha sucedido y no me gusta hablar de supuestos", indicó.

El preparador bonaerense reconoció también que el equipo "siempre aprende" de los resultados de sus partidos, pero el partido de mañana es claramente ante un rival "de muy alto nivel" que, de mostrar la misma imagen que la ofrecida en el choque de ida en el Wanda Metropolitano, puede ponerle las cosas muy complicadas a los suyos.

"Al equipo siempre aprende cuando le toca ganar, empatar o perder. Mañana nos enfrentamos a un rival de muy alto nivel, que hizo un gran partido en el Wanda donde no estábamos en la línea que teníamos que estar. Está claro que siempre jugar contra grandes equipos como en 'Champions' contra la Roma donde ganamos en casa, es importante para nosotros", comentó.

Al ser preguntado por si este partido podría equipararse a una de las finales de Liga de Campeones contra el Real Madrid, Diego Pablo Simeone afirmó que "una final tiene situaciones más complejas" y que este partido se trata únicamente de ganar y esperar. "Una final tiene más situaciones complejas. Este partido, más allá de la situación por la que no dependemos de nosotros mismos, tenemos que ganar para poder esperar que algo suceda", exclamó. "De nada nos vale escuchar la radio o ver la televisión. Tenemos que ganar y si gana la Roma, felicitaremos a la Roma, y al Chelsea por haber pasado", concluyó