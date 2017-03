Ruth Beitia: "Ha ganado la mejor, en 1.96 se me ha ido la cabeza"

Ruth Beitia, campeona olímpica de altura y capitana del equipo español en los Europeos en sala, felicitó a la lituana Airiné Palsyte por su medalla de oro, aseguró que "ha ganado la mejor, se lo merecía este año" y reconoció que cuando atacó el listón en 1,96 se le fue la cabeza. "Muy contenta de haber estado en otra final y una medalla que me sabe a oro. Se la dedico a mi hermano Jose en su cumpleaños. Un beso. Ha ganado la mejor, este año se lo merecía. En 1,96 se me ha ido un poco la cabeza. He intentado correr un poquito más, pero no ha salido", explicó la atleta cántabra.

Amiga dentro y fuera de pista

En la zona mixta, Beitia se declaró "amiga" de la nueva campeona. "Somos amigas, tenemos un clima precioso dentro y fuera de la pista. Ha saltado muy bien, este año ha dominado el ránking, tenía dos metros. Yo también he saltado bien, aunque el 1,96 no me ha salido como quisiera. Así me quedo con el resultado final".

"Una medalla más para el Museo del Deporte de Santander, y como siempre, el 50 por ciento corresponde a Ramón (Torralbo, su entrenador). Un orgullo". En el aspecto técnico, reseñó: "Apostamos por cambiar la carrera y no ha salido mal del todo.

En el 1,96 he intentado correr un poquito más, había que meterle un plus, pero no ha salido. Ahora a pensar en el aire libre. Ojalá que la próxima medalla sea en Londres (Mundiales, en agosto). Voy a ir por la medalla 16, la 17 y la 18".

"No es que me sienta ni mal ni bien. Sólo en Praga (Europeos 2015) no disfruté (fue quinta). Hoy me lo he pasado superbién compitiendo. La medalla de plata es la que he merecido y la que llevamos a España".

"Me sentía bien, pero tampoco quería hacer demasiados saltos. Ayer me quedé un poquito tocada en mi cadera izquierda, llevo varias semanas con el sartorio un poco tocado, me ha creado algún problemilla que otro, pero hoy me encontraba bien, y una vez en la pista se me quitan todos los males, no me acuerdo de nada y tampoco quería forzar mucho", prosiguió.

"Esta temporada ha ido más enfocada al aire libre. La pista cubierta pudo ser una sorpresa positiva o negativa, y me quedo con que ha sido positiva, que al aire libre hay que pulirla y tener constancia y seguridad en cada uno de los saltos para que todas las carreras sean parecidas", apuntó.

Beitia envió un beso al presidente de la Federación Española, Raúl Chapado, "que lo está pasando mal" (enfermedad de un familiar). La atleta cántabra se convirtió este sábado en la atleta con más medallas de la historia en unos Europeos en pista cubierta al conseguir en Belgrado la sexta y cuarta de plata, con un salto de 1,94 metros.