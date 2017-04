Pablo Carreño cae ante Troicki y deja a España muy cerca de la eliminación de la Davis

Los de Conchita Martínez no estuvieron a la altura en este primer día y se quedaron al borde de la eliminación tras dos partidos donde ninguno de sus dos jugadores pudo plantar real oposición a los locales, que no cedieron ni un set y ningún saque, y que apenas se desgastaron porque ninguno llegó a estar dos horas en pista.

Djokovic sacó sus galones de número uno y actual número dos del mundo para finiquitar por la vía rápida a Albert Ramos por 6-3, 6-4, 6-2, mientras que Troicki le secundó con otra actuación sólida que desarboló con más facilidad de la prevista a Pablo Carreño por 6-3, 6-4, 6-3. El dobles de este sábado podría terminar con la eliminatoria y, salvo cambios, Marc López está programado con Jaume Munar, aunque lo más probable es que pueda jugar el de Gijón para buscar llegar con vida al domingo ante el dúo Nenad Zimonjic-Viktor Troicki.

Albert Ramos, que no jugaba la competición desde hacía cuatro años, apenas pudo inquietar a 'Nole', muy sólido en su tenis, sobre todo con el servicio, y que pese a su pequeña inactividad en las pistas, dominó apoyado por el público de la Sala Pionir. El barcelonés no encontró la fórmula para poner en complicaciones a un 'Nole' que afrontaba esta eliminatoria después de renunciar al Masters 1.000 de Miami y de un inicio de temporada que no había sido demasiado positivo. El jugador catalán no pudo tampoco desgastar demasiado a un Djokovic, siempre peligroso al resto y que supo sacar provecho a sus oportunidades, mientras que con su servicio, sólo ofreció un pequeño resquicio en el tercer parcial en lo que fue la única bola de rotura que dispuso a su favor el español.

Este empezó con seguridad en el servicio y mantuvo la igualdad hasta que no pudo contener al serbio en el sexto juego. Djokovic rompió y no tuvo problemas para cerrar el primer parcial y luego repitió guión en el segundo. Muy sólido desde el fondo de la pista, el exnúmero uno del mundo logró un 'break' en el quinto juego y de nuevo le bastó su autoridad al servicio, con el que sólo cedió tres puntos, para poner el 2-0 y contra las cuerdas al número dos español. Este fue a remolque también en el tercero y después de no aprovechar su única opción al resto para igualar la manga, entregó una vez más su servicio para dejar vía libre a 'Nole'.

TROICKI TAMPOCO DA OPCIONES A CARREÑO

Este marcador afianzó más para el segundo partido a Troicki, más veterano en estas lides, que un Carreño que volvió a no encontrar su mejor tenis en esta competición y que casi nunca pudo llevar la iniciativa para poner nervioso al serbio. Como le sucediera a Ramos, la clave estuvo en los servicios. El tenista local fue muy fuerte con su saque, con diez 'aces' y sin dar demasiadas concesiones al asturiano que sólo tuvo opciones en la segunda manga al resto.

En cambio, Troicki aprovechó bien sus opciones y en muchas ocasiones levantó un 'muro' desde el fondo que terminó por neutralizar casi todos los intentos del de Gijón que, como ante Croacia en la primera ronda, no controló la tensión en momentos claves. Así, con 4-3 abajo, Carreño cedió su saque fatalmente en el primer set para terminar perdiendo y dar más confianza al balcánico que en el segundo volvió a sacar partido a ir por delante en el marcador para ejercer en todo momento presión al español. Este finalmente perdió su servicio para verse por detrás 4-3, pero en el siguiente juego desperdició un valioso 0-40 para haber intentado cambiar el signo del partido.

Troicki se llevó el segundo parcial y con la ventaja en el marcador y las sensaciones en la pista no encontró excesivos problemas en el tercero, encarrilado ya con un 'break' en el primer juego. Carreño sólo pudo ganar dos puntos al resto y cedió el segundo punto entregando una vez más su saque.