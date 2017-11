Nacho: "Tengo que aprovechar las oportunidades en el Real Madrid para estar en el Mundial"

"Supongo que eso es una ayuda -ser polivalente-, pero tengo que aprovechar las oportunidades del club, que son muchas y me está saliendo bien, y las que me dé el míster cuando me llame", señaló en la rueda de prensa previa al duelo.

Además, el madrileño recordó que hicieron una fase de clasificación "muy buena". "El equipo salió muy reforzado tras jugar contra grandes selecciones. Hemos hecho que la gente en España se vuelva a ilusionar. Ante Costa Rica mostramos un gran nivel de juego. Ahora queda prepararse para el Mundial", manifestó.

Por último, el central madridista no quiso valorar el hecho de que Italia, que fue rival en el grupo de 'la Roja', pueda quedarse fuera de la cita mundialista, después de empatar en la ida en Suecia. "Lo importante es que estemos nosotros, y estamos contentos con lo que hemos hecho. Entre Italia o Suecia tiene que pasar el mejor. Estamos nosotros y lo demás nos da igual", subrayó.