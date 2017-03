¡Maverick golpea primero!

Gran Premio muy complicado en el que la lluvia ha sido la protagonista inesperada y del que todas las partes deberán tomar buena nota y hacer las modificaciones oportunas en el circuito, se ha podido ver como Maverick Viñales ha cumplido todas las expectativas y se ha convertido en un firme candidato al título. El piloto de Movistar Yamaha ha dominado durante todo el fin de semana, confirmando que los tiempos obtenidos durante la pretemporada no era fruto de la casualidad y junto con Marc Márquez, en mi criterio son los dos candidatos al título.

Más problemas de lo normal ha tenido el actual Campeón del Mundo al usar un neumático que no le fue bien durante todo el fin de semana. Debido al retraso en el comienzo de la carrera y la reducción en el número de vueltas Marc decidió cambiar el neumático a última hora y usar el compuesto medio, del que no había logrado todo lo cómodo que el piloto de Honda quería. Qatar no es un circuito en el que el piloto del Repsol Honda se sienta muy cómodo y habrá que ver los resultados en Argentina y Austin, circuitos más aptos para Honda. El beneficiado ha sido Valentino Rossi ya que siempre en rio revuelto sabe aprovechar las oportunidades gracias a su experiencia y esos detalles de última hora que siempre encuentra de cara a la carrera. A sus 38 años Valentino sigue al más alto nivel y como en los últimos dos años será un candidato al podio en la mayoría de las carreras. Este año será difícil repetir la cifra de nueve ganadores diferentes, aunque seguro habrá cinco candidatos en muchas carreras.

En Moto2 Morbidelli ha confirmado su condición de favorito y destacar la gran carrera de Miguel Oliveira y el rendimiento de la KTM, quedando por delante de Álex Márquez, un piloto que deberá aspirar al título ya que es su tercera temporada, aunque rivales como Nakagami o Luthi no se lo pondrán facil.

En Moto3 se confirma que volvemos a tener pilotos españoles candidatos al título. Después de varias temporadas con Campeones del Mundo en la pequeña cilindrada, el año pasado tuvimos jóvenes pilotos que en su primera temporada necesitaban un periodo de adaptación y este año Joan Mir, Aron Canet y Jorge Martín entre otros van a luchar por el título, sin olvidar a Juanfran Guevara, Gabriel Rodrigo entre otros. La dificultad vendrá por el gran número de pilotos italianos que seguro lucharán por el campeonato, pero podemos confirmar que las opciones este año son mayores.

Amigos, estamos ante un mundial apasionante, el más esperado de los últimos años ya que tenemos en la parrilla a 12 Campeones del Mundo y 31 títulos mundiales y optamos con varios pilotos españoles optando al título en las tres categorías. En dos semanas la segunda cita en Argentina.