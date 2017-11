Sainz: "Una carrera aburrida, pero es la primera en la que me he sentido cómodo"

Carlos Sainz afirmó que la carrera de Brasil fue "aburrida", aunque subrayó el poder completar 71 vueltas sin problemas. "Desde la salida ha sido una procesión detrás; me voy contento porque me he sentido cómodo con el coche. Ahora vamos a Abu Dabi a probar cosas y seguir aprendiendo".

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (Renault) calificó de "aburrida" la carrera de este domingo en el Gran Premio de Brasil, aunque destacó completar 71 vueltas sin problemas y "cómodo" con su monoplaza, para terminar en undécima posición.

"Ha sido una carrera bastante aburrida. Desde la salida ha sido una procesión detrás. Contento por hacer 71 vueltas sin problemas. He conseguido experiencia", indicó tras su tercera carrera con Renault.

El madrileño lamentó quedarse sin opciones de estar en la zona de arriba tras la segunda curva. "Después de la salida sabíamos que iba a ser una procesión. He pasado a Nico y a Fernando pero me he quedado fuera en la curva dos y me han echado fuera, pero es lo que hay", afirmó en su carrera con su compañero Huelkenberg.

"Con el ritmo del coche muy parecido los dos, estando el 10 y 11 no pasa nada. Toca seguir aprendiendo. Me voy con cosas positivas. Es la primera carrera que me he sentido cómodo con el coche y lo he entendido un poco mejor. Iremos a Abu Dabi a probar unas cosas y seguir aprendiendo para el año que viene", finalizó.