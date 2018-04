¡Marc no tiene límites!

Amigos, la última vez que un piloto lograba ocho victorias de ocho posibles fue en 1971 y tenía de apellido Agostini. Han pasado muchos años y el 15 veces Campeón del Mundo ha comprobado en directo como un pequeño genio de 21 años lo ha conseguido de nuevo y es que estamos ante un piloto que posiblemente batirá muchos registros. En la vieja Catedral hemos podido comprobar cómo Valentino Rossi arriesgaba y decidía salir desde el Pit Lane al cambiar la moto a última hora, a Jorge Lorenzo terminar en el puesto 13 y a Dani Pedrosa muy contento con el tercer puesto. Todos tienen asumido que no pueden batir al actual Campeón del Mundo y que mucho tienen que cambiar las cosas para poder batirlo.

Mac Márquez tenía en el calendario en rojo los circuitos de Mugello, Barcelona-Cataluña y Assen y ha conseguido ganar en todos ellos. Ahora vienen circuitos que le vienen mucho mejor y salvo contratiempo, veremos la victoria en Alemania, Indianápolis, República Checa y posiblemente en Gran Bretaña, por lo que se podría proclamar Campeón del Mundo en Misano o lo que sería tremendo, en el Gran Premio de Aragón en Motorland, su circuito preferido.

Para Jorge Lorenzo han salado todas las alarmas y es que a estas alturas está a 119 puntos de Márquez, algo inimaginable a principios de temporada y Jorge deberá replantearse muchas cosas de cara al futuro. La primera si quiere seguir en Yamaha, tema nada claro ya que las diferencias económicas son en estos momentos bastante grandes. Yamaha le da cinco millones de Euros cuando esta temporada cobra nueve y la oferta de Ducati de a principio de temporada habrá que ver si se mantiene. La segunda es su preparación física y mental ya que este invierno no ha tenido en cuenta este aspecto como debería haberlo tenido y ante una bestia como Marc Márquez ha sido clave para la diferencia que en estos momentos hay entre los dos pilotos. Siempre he dicho que el piloto mallorquín es el único capacitado para hacerle frente, pero en las mejores condiciones y en este momento no es así.

En Moto2 Tito Rabat había conseguido la pole el viernes pero en carrera no ha podido optar a la victoria en ningún momento dada las dificultades de la pista, por lo que pierde algunos puntos pero todavía mantiene una gran ventaja sobre sus rivales. Victoria de Anthony West, seguido de un valiente Maverick Viñales que todavía sigue en su periodo de adaptación a la Moto2 y demuestra su enorme talento. Lástima la caída de Luís Salóm y que al final Julián Simón haya terminado un poco más retrasado, cuando por momentos optaba al podio.

Una vez más los pilotos del Team Aspar acaban en posiciones muy retrasadas y la situación del equipo es muy complicada. Todo indica a que habrá un cambio radical en la estructura del equipo, que incluye pilotos y moto. En el 2015 el Team Aspar correrá con Kalex y están esperando la respuesta de Alex Rins para Moto2 y que Honda mejore la competitividad de la Open en MotoGP para optar a algún piloto competitivo.

En Moto3 la lucha por el título se aprieta de nuevo, con el doblete de los pilotos del Estrella Galicia Repsol y las caídas del líder Jack Miller y Romano Fenati. Alex Márquez ha logrado su segunda victoria consecutiva y Alex Rins todavía convaleciente de las microfisuras en el pie izquierdo logra terminar segundo y ahora están a 7 y 10 puntos del líder, por lo que todo puede pasar. Lo que si podemos adelantar es que Alex Rins y Emilio Alzamora separaran sus caminos a partir de la próxima temporada ya que Emilio se centrará en los dos hermanos Márquez y Alex deberá escoger entre las grandes ofertas que tiene de los principales equipos de Moto2, veremos si con el apoyo de los actuales patrocinadores.

La próxima cita es en dos semanas el Gran Premio de Alemania en el ratonero circuito de Sachsenring y veremos si seguimos con el pleto de victorias en MotoGP, si Tito logra ampliar de nuevo la ventaja en Moto2 y si los pilotos del Estrella Galicia siguen recuperando puntos a Jack Miller. No os lo perdáis.