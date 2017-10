Joan Mir se proclama campeón del mundo de Moto3

GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

"Hubo momentos que pensé, si me quedó donde estoy, no acabo la carrera, iba quinto o sexto y había pilotos que cruzaban las trayectorias, y pensé que alguno me tiraría y por eso decidí ponerme delante a tirar, tenía mejor ritmo y conseguí abrir un pequeño hueco y ya era cuestión de tirar, tirar y tirar", ha señalado el decimonoveno campeón mundial español.