Increíble accidente de Livio Loi en la clasificación de Moto3

A pesar de la espectacularidad de la caída, el piloto no ha sufrido ninguna lesión y ha salido por su propio pie de la pista.

Drama at the end of #Moto3 qualifying as Livio Loi is launched skywards! 😱 🚀

Amazing to see him get up and walk away! #SanMarinoGP pic.twitter.com/0v0noC7Qwh