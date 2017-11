Ferrari amenaza con dejar la Fórmula 1

Ferrari planta cara a Liberty y amenaza con dejar el 'Gran Circo' en 2021: a la Scuderia no le gustan las nuevas reglas que quieren los dueños y Sergio Marchionne asevera que no tendrían problema en marcharse.

Ferrari está plantando cara a las nuevas medidas propuestas por Liberty para la F1 a partir de 2021: "Liberty tiene intenciones buenas, una es reducir los costes de los equipos, que creo que es algo bueno, pero hay un par de cosas con las que no estamos de acuerdo. Una es el hecho de que, de alguna manera, la singularidad del motor no será uno de los factores distintivos de los participantes, y no toleraría esto. Si vemos que en 2021 el deporte toma un aire diferente nos forzará a tomar decisiones", asegura Sergio Marchionne.

Marchionne, presidente de Ferrari, no se corta: "Debe quedar totalmente claro que, a menos que encontremos una serie de circunstancias cuyos resultados sean beneficiosos para el mantenimiento de la marca y del mercado y para el fortalecimiento de la posición única de Ferrari, Ferrari no jugará. Eso tendría muchas implicaciones, aparte de la reducción de costes de nuestra estructura, abriría una gran cantidad de alternativas sobre lo que podríamos estar haciendo en el futuro y más allá de 2021"

Marchionne asegura que la Scuderia no tendría problemas para dejar la F1: "Sería totalmente beneficioso para nuestro balance de cuentas. La F1 ha sido parte de nuestro ADN desde el día en que nacimos, pero no es que podamos definirnos a nosotros mismos de manera diferente". Y apostilla: "Si cambian el arenero hasta el punto en que se convierta en un arenero irreconocible, no quiero jugar más".

Reunión del Grupo de Estrategia

Este martes, los nuevos dueños de la F1 explicarán en la reunión del Grupo de Estrategia más detalles de su plan: "No quiero prejuzgar nada de esto. Vamos a ir a una reunión el próximo martes con las mejores intenciones porque nos importa mucho para este negocio y veremos a dónde nos lleva", ha dicho el presidente de la Scuderia.