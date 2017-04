Míchel: "Espero que el equipo mantenga la alegría de Gijón ante el Barcelona"

"De la misma manera que en las últimas semanas, con razón, había un clima de fruncir el ceño, porque estábamos en una situación complicada, ahora el equipo está mucho mejor siendo alegre y desinhibido y con esa dosis de alegría que nos estaba faltando. Espero que esa alegría, más allá del resultado, la tengamos mañana para jugar contra el Barcelona", señaló en rueda de prensa.

Y es que cree que el partido llega en un buen momento. "Estamos bien, los jugadores se han demostrado que pueden hacerlo y, a partir de ahora jugamos con mucha menos presión y siendo mucho más lo que nosotros queremos representar. Eso hace que el equipo sea mucho más fiable sea el rival el Barcelona o el Sporting", recalcó. "El equipo se olvidó de los adjetivos o calificativos negativos y fue a por los puntos, que era lo que necesitábamos. Me alegro muchísimo por mis jugadores, porque es cierto que se han quitado algo de encima que les estaba pesando", aseguró tras conseguir, también, su primer triunfo tras cuatro jornadas.

De hecho aseguró que tras el gol de Sandro el equipo fue a más. "Más allá de alguna intervención de Kameni, el equipo se sintió mejor y está mucho más cerca de los que queremos. Esto tiene que ver con la tranquilidad que nos ha dado el resultado, esperemos que de aquí a final de temporada lo podamos seguir demostrado", comentó.

"Defendimos en Gijón muy bien en líneas generales, pero el equipo ganó como equipo, no tenemos una individualidad. Tenemos que jugar de manera colectiva sea contra el Sporting o contra el Barcelona, nosotros tenemos una idea y queremos desarrollarla mañana. Para eso necesitamos ser un grupo", señaló sobre cómo detener al equipo blaugrana. De todos modos, el equipo está bien no sólo anímicamente sino físicamente. "No hay nada más recuperador y más regenerador que una victoria. Cuando ganas, el cansancio existe menos. Tenemos jugadores a nuestra disposición, ya hicimos algún cambio el otro día y vamos a hacer algún cambio mañana. Seguramente la victoria del pasado miércoles nos ayuda a que estemos menos cansados, aunque va a ver que correr igual que contra el Sporting", explicó.

A nivel personal, apuntó que su actitud sigue siendo la misma. "No me mueven las derrotas y las victorias para estar más o menos contento, hay una parte de mí que me gusta ganar, claro, pero lo he dicho antes y se lo he dicho a todos mis familiares y mis amigos, me alegro mucho por los chicos que habían trabajo mucho", reconoció. "Querían alegrarnos, querían convencernos, ahora necesitábamos que tuviesen una victoria para que se cobrasen ese trabajo. Si se me nota más contento es porque tengo una gran ilusión por seguir aquí y ayudar a construir un Málaga nuevo", se sinceró al respecto.