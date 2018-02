El aplaudido beso de Gus Kenworthy con su novio durante los Juegos de Invierno

El esquiador estadounidense Gus Kenworthy acabó su participación en el slopestyle de los Juegos de Invierno de Pyeongchang con un tierno momento con su novio, Matthew Wilkas. Kenworthy, delante de las cámaras de televisión, besó a Wilkas, un gesto aplaudido por los usuarios en las redes.

El esquiador, que reconoció en 2015 que era gay, es un activista por los derechos de la comunidad LGTB en Estados Unidos, mostrándose "orgulloso" de representarla en los Juegos de Invierno. Reconoce el esquiador que "no sabía que le estaban grabando", algo que no le importó porque, para él, "darle un beso es increíble".

Didn't realize this moment was being filmed yesterday but I'm so happy that it was. My childhood self would never have dreamed of seeing a gay kiss on TV at the Olympics but for the first time ever a kid watching at home CAN! Love is love is love. pic.twitter.com/8t0zHjgDg8