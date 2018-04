Scariolo: "Francia es el rival más fuerte después de EEUU"

"Con Francia nos hemos encontrado muchas veces. Es un grandísimo rival individualmente, puede considerarse perfectamente el rival más fuerte después de Estados Unidos. Luego hay otras cosas que influyen y siempre hemos encontrado un resquicio para poder competir, para tener un grandísimo respeto para nuestro rival", dijo.

"Son todos muy fuertes -continuó-, atléticamente superdotados casi todos, con muchísimo talento anotador, con una envergadura, dimensión, tamaño talento importante. Es decir, un auténtico equipazo que acaba casi de ganar a Estados Unidos, de llegar digamos cerca. Así que será un partido complicadísimo, como siempre de hecho han sido los partidos que hemos jugado contra ellos", dijo, no especialmente contento porque le hayan recordado que, bajo su dirección, España no ha perdido nunca con Francia.

Scariolo aseguró que "la gran diferencia" de Francia respecto a años anteriores, "es Thomas Heurtel". "Han añadido un grandísimo jugador que conozco personalmente muy bien, admiro y me parece en este momento uno de los mejores bases de Europa con diferencia". "Desde luego, de los que no juegan en la NBA si no es el número 1 es el 2 o el 3. Cuando estaba (Tony) Parker no ha tenido un rol tan decisivo y ahora tienen a él, a Parker y a (Antoine) Diot".

"Son muy buenos", resumió, reparando en que Francia "tendrá un día de descanso más y habrá que preparar el partido con atención, con mucha concentración, sabiendo que va a ser un partido largo, con mucha paciencia". "Y, sobre todo, estar preparado para el desgaste porque a nosotros siempre nos toca jugar contra rivales físicamente más fuertes y eso conlleva un desgaste físico importante que hay que compensar con nuestras armas, con todo lo que normalmente nos ayuda a ser buenos y a ganar la mayoría de los partidos", avanzó.

En cuanto a la victoria de hoy frente a Argentina, la consideró "un gran partido con grandes momentos de baloncesto, en el que se han producido algunas circunstancias que lo ha complicado". "Pero hemos respondido bien, con relativa capacidad de control. Quizás podíamos haber mantenido un punto más de tranquilidad, pero en general ha sido un buen partido con momentos de grandísimo baloncesto", dijo.

El técnico italiano considera que su equipo jugó "con un nivel defensivo muy alto durante muchos minutos y con una buena circulación de balón" hasta que ha "perdido un poco de concentración y el sentido colectivo pleno de nuestra forma de jugar". "Pero lo hemos recuperado así que sin mayores problemas", se felicitó.

Respecto a los minutos que no utilizó Argentina a algunos de sus hombres básicos, quizás desgastados por el paso del torneo, Scariolo explicó que "no estamos para sorprendernos ni para no sorprendernos". "Nosotros tenemos que pensar en quién tenemos delante, quizás nos hemos sorprendido los primeros tres minutos, pero en cuanto hemos reaccionado y nos hemos reajustado, hemos jugado contra quien teníamos que jugar. Y hemos cargado de faltas a quien teníamos que cargar", se felicitó.

En ese sentido, cree que "cada uno tiene que pensar en el esfuerzo que tiene y el partido que tiene por detrás porque nosotros también lo hemos pensado".