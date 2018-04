Lavillenie llora en el podio ante los abucheos del público brasileño

EL FRANCÉS CRITICÓ LAS INTERRUPCIONES CARIOCAS DURANTE SU PRUEBA

Nueva polémica en los Juegos de Río, esta vez de índole deportiva. El pertiguista francés Renaud Lavillenie no aguantó las interrupciones del público brasileño mientras hacía su ejercicio y no se mordió la lengua para criticarlo: "No es una buena imagen para los Juegos Olímpicos. Yo no les he hecho nada". Además, hizo una curiosa comparación: "En 1936 el público también estaba contra Jesse Owens. No hemos visto eso desde entonces”. Estas quejas no hicieron gracia a la hinchada carioca y Lavillenie fue abucheado mientras recogió la plata en el podio; el francés no pudo reprimir las lágrimas.