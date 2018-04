Bruno Hortelano: "Me voy sabiendo que lo he dado todo"

"Ya sé que no he pasado, pero lo he dado todo, me voy sabiendo que he dado todo, siguiendo el plan que me dijo el entrenador. He hecho la curva dura, he salido al lado de los que corrían fuerte, Gatlin por ejemplo. Tenía un plan concreto y lo he hecho", señaló.

Bruno alegó que el récord de España que batió 24 horas antes en las series (20.12) pudo restarle fuerzas. "Ayer hice marca personal y siempre cansa un poco, pasa factura, pero no he notado casi nada, me noté recuperado, venía con confianza y no me puse nervioso, en mi mente veía que podía ganar la serie y lo intenté, pero no salió".

"En los últimos metros me vi un poco cansado, no avanzaba sobre mis compañeros y sabía que no se podía hacer mucho y no se podía aguantar más. No cambiaría nada de lo que hice, vine a eso, a hacer marca personal y seguir el plan", observó.

Hortelano reconoció que "no descartaba entrar en la final olímpica y gracias a esa confianza -asegura- llegue a donde llegué. Mi sueño olímpico hecho realidad, ha sido un trabajo de años de soñar, de todo una vida y doy gracias a mucha gente, a mis entrenadores desde el principio y sobre todo ahora a Durant, que confiaba en que podía llegar a donde he llegado y a más. Cuando otros se sorprendían él no, luego mi familia, mis amigos", pormenorizó.

El plusmarquista español agradeció el apoyo de "los españoles que estuvieron hasta las 3.30 sin dormir y que han gritado".

"Eso me ha ayudado pero sobre todo quiero dedicar esta experiencia entera como paquete a mis padres, Gonzalo y Pilar, porque sin ellos hubiera sido imposible. Este sueño se cumple y me sentaré con mi entrenador y vamos a hablar, pensar y soñar".

Hortelano, que se quedó a 6 centésimas de la final, se propone ahora "buscar más carreras, más experiencia a estas velocidades".

El español dijo que no necesita cascos para concentrarse. "No uso cascos, tengo mi interior, vaciar la mente y no pensar en la carrera ni en nada", y apuntó su deseo de ser como Orlando Ortega, que consiguió la medalla de plata en 110 metros vallas. "Para es hay que quererlo, planificarlo, tener determinación, crear un plan, trabajar duro e inteligente y darlo todo", concluyó.