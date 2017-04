Jon Rahm, antes de debutar en Augusta: "Seve es mi máximo ídolo y trato de emular muchas cosas que hizo"

El golfista vasco es la gran sensación del circuito tras finalizar segundo por detrás del número 1 del mundo, Dustin Johnson, en el Mundial Match-Play y este fin de semana debuta en el Masters de Augusta. "He aprendido que si tengo un buen día puedo derrotar al número uno del mundo", indicó Rahm .

El golfista español Jon Rahm, que hará su debut en el Masters de Augusta esta semana tras un inicio de temporada estelar, ha confesado lo importante que es para él el nombre de Severiano Ballesteros, doble campeón del torneo y leyenda del golf español, por lo que tratará de inspirarse en él para intentar llevarse la prestigiosa chaqueta verde.

"Seve es mi máximo ídolo y su nombre es muy importante para mí. Trato de emular muchas cosas que hizo", declaró Rahm en rueda de prensa en Augusta, donde cree que lo puede hacer bien.

"Para un español, es difícil explicar todos los sentimientos que me vienen a la cabeza. Es un lugar que parece que encaja con el carácter español, el estilo de juego español", añadió.

Rahm, de 22 años, ha ganado el Farmers Insurance Open y ha terminado segundo por detrás del número 1 del mundo, Dustin Johnson, en el Mundial Match-Play, situándose entre los candidatos para ganar en Augusta, pudiendo ser el primer debutante que lo consiga desde que lo hiciera el estadounidense Fuzzy Zoeller.

Con estos precedentes, Rahm se ha colocado en la órbita más selecta del golf mundial y empiezan a surgirle comparaciones con 'Seve', que fue bicampeón de Augusta y falleció de cáncer en 2001. Este domingo habría cumplido 60 años. El último español que se ha enfundado la prenda de campeón en Augusta fue José María Olazábal, que salió victorioso en 1994 y 1999.

Su potencia y habilidad para golpear la bola, hacen del vasco uno de los mayores candidatos para ganar en Augusta, torneo que afronta con enorme confianza. "Si no pensara que puedo ganarlo, no estaría aquí. Cuando me pongo a jugar, quiero ganar y creo que puedo ganar", advirtió.

Rahm se presentó a ojos del gran público en el dramático final del Matchplay ante Johnson, en el que se repuso de una diferencia de cinco golpes para acabar cayendo en el último hoyo del evento, y ascendió al puesto número 12 del ránking mundial.

"He aprendido que si tengo un buen día puedo derrotar al número uno del mundo", expresó. Además, el vasco admitió su cercana relación con el cinco veces campeón Phil Mickelson, hermano de Tim Mickelson, agente del vizcaíno.

"He tenido la oportunidad de jugar mucho con Phil. Todos sabemos lo buen tío que es y lo mucho que puede ayudar a una persona y lo experto que es en el golf. La forma de la que estudia el juego, piensa más que cualquier otro. La visión que tiene es espectacular", subrayó.