Javier Tebas: "En la Liga, la preocupación es máxima con la violencia"

Tebas, que acudió a la entrega de unos premios del Colegio de Economistas de Almería y que también departió en el Estadio de los Juegos Mediterráneos con los dirigentes de la UD Almería, se refirió ante los periodistas a distintos asuntos sobre la violencia que rodea al fútbol y en concreto a algunos episodios recientes.

Sobre el aficionado del Atlético de Madrid apuñalado en las proximidades del Wanda Metropolitano presuntamente por otro seguidor del club rojiblanco, dijo que, aunque se trate de hechos que ocurren "excepcionalmente", LaLiga siempre se va "a personar" en estos casos "cuando estén abiertas las diligencias penales" para "averiguar quiénes participaron, que tienen que ser expulsados del club".

"Tenemos que seguir erradicando este problema; me da igual si el apuñalamiento es a uno o diez kilómetros de un estadio, hay que eliminarlos del fútbol", aseveró. También se refirió a los altercados acaecidos la noche anterior al reciente derbi sevillano, que dejó hasta 23 detenidos por una reyerta convocada a través de las redes sociales. "Desde LaLiga no podemos consentir que haya altercados. Trabajamos con la Policía para evitarlos, pero a veces no es posible", manifestó el presidente de este organismo, quien insistió en que estas personas deben ser expulsadas "como socios" de los clubes y también "sancionados desde la Comisión Antiviolencia".

También recordó que el pasado lunes una treintena de seguidores radicales sevillistas acudieron a la Ciudad Deportiva del club antes de un entrenamiento para pedir explicaciones a los jugadores por los malos resultados. "Este acercamiento me recuerda a los episodios del fútbol argentino y no podemos consentirlo. Aunque digan que no hubiera violencia ni coacción, el simple hecho de que los Biris Norte visiten la Ciudad Deportiva, en una situación complicada, es una coacción", añadió Tebas.

Otro de los puntos sobre los que fue cuestionado por los periodistas fue el presunto insulto racista del futbolista del Celta Iago Aspas al colombiano del Levante Jefferson Lerma, y destacó que han "facilitado al Comité los datos" que en LaLiga tienen "de entrevistas en televisión y declaraciones en radio y si el Comité de Competición decide trabajarlo, adelante". "Sea cierto o no, el simple indicio de denuncia de racismo hay que investigarla", subrayó Tebas, quien puso también como ejemplo el caso del jugador de la Cultural Leonesa Yelko Pino, que insultó en un vídeo a su propio club.

"Son cosas que no se pueden dejar así y vamos a intentar que Competición abra expediente al jugador y sea sancionado por esas declaraciones", declaró. Tebas lamentó que todas estas imágenes de violencia y malos comportamientos "salen por todo el mundo y hacen daño" a la competición española.