Guardiola: "Solo hay un jugador que merece la etiqueta de 'The Best' "

El técnico del Manchester City, el español Pep Guardiola, advirtió este lunes de que sería "estúpido" esperar un encuentro fácil mañana contra el Nápoles en la Liga de Campeones y destacó que el equipo italiano está, a día de hoy, "entre los tres mejores de Europa".

"Ellos hacen muchas cosas y las hacen perfectamente. No es un equipo que vaya a esperar, sino que van a presionar y saben crear el juego muy bien", valoró Guardiola. "Sus tres atacantes (Dries Mertens, Lorenzo Insigne y José Callejón) no reciben balones largos y en el medio tienen futbolistas que pueden correr a la espalda y saben leer el juego", dijo.

"No es ningún secreto que son buenos. Le han ganado al Roma, al Lazio. Me gusta mucho ver al Nápoles y aprendo mucho de los equipos de Sarri. La primera vez que tuve constancia de cómo jugaban sus equipos fue en el Empoli. Y para mí es fascinante tener este reto para intentar ganarlos", declaró Pep, en la rueda de prensa previa al duelo contra el equipo italiano.

Preguntado sobre cuáles son los otros dos equipos que copan el podio de los mejores de Europa en su opinión, Guardiola dijo que era algo que se guardaba para él, al tiempo que elogió el buen momento del fútbol español.

"Los otros dos me lo quedo para mí. En los últimos años los equipos españoles han dominado en Europa y los que estamos fuera tenemos que intentar estar ahí. Para eso debemos ganarles en el campo. Barcelona, Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid, las selecciones absoluta e inferiores...los españoles han dominado Europa y el mundo en la última década", comentó el técnico catalán.

Además, Guardiola se rindió ante el buen momento del belga Kevin De Bruyne, aunque evitó hacer comparaciones con Lionel Messi, ya que "la etiqueta 'The Best' es sólo para uno". "La etiqueta 'The Best' (el mejor) es sólo para uno, pero por supuesto De Bruyne es uno de los mejores que hay. Me encantaría que todos mis jugadores alcanzaran el nivel de Messi porque ganaríamos muchos partidos, pero no pondré esa presión sobre Kevin", aseguró Pep.

"Todos le quieren y es una persona muy humilde. Pero, de nuevo, no lo voy a comparar con Messi, ya que éste está a otro nivel: marca 60 goles cada temporada. En el pasado he leído muchas veces que hay jugadores como Messi, pero eso no es posible", subrayó.

El Manchester City de Pep, con pleno de victorias en la Liga de Campeones (0-4 al Feyenoord y 2-0 al Shakhtar Donetsk), recibe el martes en el Etihad Stadium (18:45 GMT) al Nápoles en la tercera jornada del Grupo F de la máxima competición continental.