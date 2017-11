Zinedine Zidane: "Ahora mismo tampoco soy el peor entrenador del mundo"

Zinedine Zidane vive el momento más delicado desde que es entrenador del Real Madrid. Tras dos Champions y una Liga en apenas año y medio, los blancos llevan dos derrotas consecutivas ante Girona y Tottenham, y la imagen del equipo se ha visto dañada. "Es fútbol, a veces hay malas rachas y esto no es nuevo", afirma.

Ante eso, dice que ni antes era el mejor ni ahora el peor: "Son cosas que no puedo evitar, pero como decía antes no soy el mejor entrenador del mundo. Ahora tampoco soy el peor. Con la euforia o con las cosas yendo mal prefiero quedarme en el medio. La vida no es arriba o abajo, un día se está peor y otro peor".

Eso sí, Zidane niega que estén realizando un mal fútbol: "No es verdad que juguemos mal. A veces, a ratos, jugamos peor, pero no es todo el partido ni todos los partidos. Cuando se pierde se puede decir que juegas contra un equipo mejor, como el Tottenham. Lo de fuera existe pero no lo podemos controlar. Los jugadores y yo pensamos que debemos ser positivos".

El francés prefiere también centrarse en el presente y no en los que estuvieron: "Las cosas se hacen y hay que aceptarlas. No hablaré de lo que pasó con los que se fueron porque me interesa lo que tenemos ahora. Todos podemos hacer más y poner más ganas, yo el primero".

Zidane reconoce que echa de menos "a la BBC": "Claro que les echo de menos, como a todos los que nos faltan. Bale, Carvajal, Kovacic... quiero a toda la plantilla. Gareth y Dani se están entrenando, pero no estarán ante Las Palmas. Carvajal trabajará aquí y Bale no irá con su selección. Queremos que se quede".

Sobre eso, tiene claro qué piensa sobre la ausencia de Cristiano con Portugal: "Es una muy buena noticia. Lleva mucho tiempo sin parar y es bueno que se quede aquí".

No es tan tajante acerca de si habrá un cambio de dibujo ante Las Palmas: "Podemos jugar en rombo, con 4-4-2 o con 4-3-3. No voy a cambiar porque haya perdido dos partidos o porque lo digan algunos. Lo haré porque lo que necesitamos es ganar".