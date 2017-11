Zidane: "¿Los diez puntos con el Barcelona? Sí son remontables"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró contento con el empate en el derbi madrileño del Wanda Metropolitano pese a quedar a diez puntos del Barcelona, y aseguró que hicieron "un gran partido" y solo les faltó "el gol".

"Nos ha faltado el gol, no tengo que reprochar nada a mis jugadores, hicimos un gran partido y merecimos más pero no se ha podido", dijo en rueda de prensa. Zidane no cree que el Real Madrid se haya quedado sin opciones de ser campeón tras quedar a diez puntos del líder.

"No la veo lejos porque faltan muchos partidos y muchos puntos en juego todavía. Diez puntos son muchos pero seguramente esto cambiará porque el Barcelona no va a puntuar siempre y nosotros tenemos que estar ahí".

"Hoy nuestro partido ha sido bueno pero nos ha faltado meter un gol. Lo siento por los jugadores porque merecían más por el esfuerzo que hicieron. Han hecho un partido muy bueno y vamos a seguir. Paciencia porque el camino es el bueno. Esto es fútbol y vamos a estar pelando hasta el final", añadió.

Intentó el técnico madridista explicar la falta de pegada que sufre su equipo, sin achacar nada a Cristiano Ronaldo y Karim Benzema que siguen con un solo tanto en Liga.

"Esto es fútbol y a veces hay momentos en los que no quiere entrar. No puedo explicarlo, lo bueno de esta noche y me quiero quedar con lo positivo, es que jugamos muy bien. Luego es verdad que nos falta el gol pero llegará como el año pasado o como hace dos meses. Hay que ser positivos", señaló.

"La ansiedad del gol es como siempre, nosotros cuando un equipo tiene muchas ocasiones de gol no podemos estar contentos. Los primeros son los jugadores pero tampoco hay que estar desanimado, hay que pensar que hicimos un gran partido y las cosas que hicimos bien. Isco está muy bien pero miro el partido de todos y creo que hicieron todos un gran partido. Estoy contento con todos", añadió.