Zidane: "No tengo nada contra Kepa, mi rol es proteger a mi plantilla"

El entrenador del Real Madrid valoró el no fichaje de Kepa. "Me molesta cuando escucho que he ganado yo. Mi idea y la del club eran la de no cambiar muchas cosas ahora", explicó Zidane .

Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, analizó la actualidad del club blanco y volvió a defender a sus jugadores a la hora de tratar el no fichaje de Kepa Arrizabalaga, portero del Athletic.

"La idea mía y la del club eran la de no cambiar muchas cosas ahora. Me molesta cuando escucho algunos comentarios para decir que al final he ganado yo. Mi preocupación diaria son mis jugadores, eso si, el resto no me ocupa. No quiero hablar de jugadores que no son del Madrid", indicó Zidane.

El exjugador francés explicó que no tiene nada en contra de Kepa ni de ningún jugador.

"Mi rol es ese, proteger a mi plantilla porque son mis jugadores. Luego, no tengo nada contra Kepa y ni contra ningún jugador. Nunca nada contra alguien", aseguró Zidane