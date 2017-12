Zidane: "No sabemos explicar cómo podemos tener tantas ocasiones y no meter gol"

"Contento sobre todo, él está contento por entrar y marcar la diferencia", indicó sobre un Gareth Bale que saltó al campo para anotar el gol de la victoria en la recta final. "Es un resultado merecido. No ha querido entrar. No sabemos cómo podemos explicar tener tantas ocasiones y no meter el primer gol. Es así. Había que estar tranquilos y al final conseguimos un resultado importante para estar en la final", indicó en declaraciones a TVE.

El técnico blanco se quiso pensar ya en "defender" el título ante Gremio. "Sí, se ha sufrido, y es así. Un partido así, con 2-1, con todas las ocasiones que hemos tenido... A veces no quiere entrar y hay que jugar con eso. Al final es un partido complicado para nosotros, pero pasamos y lo que tenemos que hacer es pensar en recuperar para el sábado", explicó.

El técnico galo mostró hastío ante el tema del VAR, video-arbitraje que tomó protagonismo con un gol anulado a cada equipo. "Es lo que hay, lo que nos toca. A veces tarda mucho, no sabemos lo que ha pasado, es un poco raro", finalizó, afirmando que "seguro" influye en el ritmo del partido.