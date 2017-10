Zidane: "Me quedo con esta importante victoria, estamos algo cansados"

Zinedine Zidane se mostró satisfecho con la victoria del Real Madrid contra el Espanyol y confirmó que ve al equipo algo cansado. Lamenta que sus futbolistas no puedan tener el descanso necesario debido al parón de selecciones.

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se felicitó por el primer triunfo (2-0) en la temporada en el Santiago Bernabéu contra el Espanyol y confesó que vio al equipo "algo cansado" por la acumulación y la importancia de los partidos, incluidos las Supercopas de Europa y de España, en este inicio de curso.

"Me quedo con la victoria, porque era importante sumar los tres puntos y sobre todo, con la primera parte. En la segunda, estuvimos un poco cansados después de siete partidos. Es normal, lo que me preocupa es que muchos de mis jugadores no van a descansar porque se van otra vez con la selección", dijo.

Zidane justificó la falta de ocasiones y goles en la primera parte contra el Espanyol. "Cuando juegas con un equipo encerrado tienes que tener paciencia. Solo metimos una en la primera parte, pero cuando nos enfrentamos a equipos más abiertos tenemos más posibilidades. Por ejemplo, fuera de casa", subrayó.

Por otro lado, el técnico francés no se mostró preocupado por la 'sequía' goleadora de Cristiano Ronaldo en LaLiga. "El no está cansado. En la Liga no ha marcado, pero hoy ha dado el pase que marcara Isco. Espero que la próxima vez sea al contrario", expresó.

Asimismo, destacó el buen debut del canterano Achraf Hakimi en la defensa. "Estoy muy contento por él. Porque es su primer partido en el Bernabéu y lo ha hecho espectacular, muy serio. Ha jugado fácil. Estoy contento por su debut y porque para él es un día importante", reiteró el entrenador blanco.