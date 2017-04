Zidane: "Que no juegue Isco, estando como está, es complicado"

Zidane aseguró que no está "siendo injusto" con los futbolistas de su plantilla que pasan por un gran momento y son suplentes, como Isco o Asensio . "Rotar es mi forma de pensar. No soy la persona que va a sentar a Cristiano o Bale , discutimos y hablamos con los jugadores".

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, aseguró que no está "siendo injusto" con futbolistas de su plantilla que se ganan tener la titularidad indiscutible y afirmó que les tiene un "inmenso respeto", eligiendo siempre con una apuesta ciega por las rotaciones e intentando que todos se sientan importantes.

El momento de Isco Alarcón y Marco Asensio contrasta con el de Gareth Bale. La condición de intocable que tiene el galés cada vez es más cuestionada y se le traslada a Zidane en sus apariciones en ruedas de prensa.

"Puedes pensar que no estoy siendo justo pero no creo que sea injusto, al revés, tengo un inmenso respeto a mis jugadores y luego claro que tengo que elegir. No pienses que soy injusto con ellos porque hay otros equipos donde los suplentes no juegan ni un minuto o cuando los necesita el entrenador ya es tarde", dijo.

"Para mí no", añadió, "siempre está el grupo, todos son importantes y se lo estoy demostrando a toda la plantilla. Tengo que elegir once y hay partidos que siempre juegan lo mismos, por eso se habla de plan a y b, pero para mi no es así".

Se encuentra Zidane con situaciones complejas para un entrenador como explicar a Isco la razón por la que no fue titular en el Clásico ni en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern, esos encuentros que todo futbolista desea jugar.

"Estoy para eso, para explicar al jugador y no a la prensa. Es difícil porque he sido jugador y jugaba siempre o casi. Estando como está Isco que no juegue cada partido es complicado, pero hablas lo suficiente con él sin tampoco decir tonterías al jugador. Está enchufado, tiene confianza y la de su entrenador. Vamos a ir hasta el final así, veremos el próximo año lo que va a pasar", afirmó.

"No soy el que va a sentar a Cristiano o Bale"

Admitió Zidane que a él en su etapa de jugador le "habría costado" admitir las decisiones que él toma como entrenador, pero diferencia las épocas. "Hoy en día no es como antes cuando tenías menos partidos y a lo mejor jugando cuarenta toda la temporada podías hacer las cosas con trece jugadores. hoy no y más en el Real Madrid donde todos juegan con sus selecciones y son 70 o más partidos para algunos", reflexionó.

"Es mi filosofía con una plantilla muy buena, rotar es mi forma de pensar. No soy la persona que va a sentar a Cristiano o Gareth, discutimos y hablamos con los jugadores, les intento explicar mi pensamiento y luego seguimos adelante todos juntos con la misma idea. Tienes que hacer entender al jugador que este es el camino y si están contigo fenomenal. Es lo que está pasando", añadió.

El debate que está en la calle sobre si es mejor la segunda unidad que la primera del Real Madrid, no condicionará las decisiones de Zidane.

"Entiendo que se opine. Ahora soy yo el entrenador del Real Madrid, elijo y se hacen las cosas como pienso. Estoy todo el día pensando en mi equipo. Tengo mi familia y la segunda cosa en la que solo pienso son el Real Madrid y mis jugadores".