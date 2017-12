Zidane: "No puedo decir una fecha de regreso de Gareth Bale"

El técnico del Real Madrid no quiso aventurarse sobre la fecha en la que Gareth Bale vuelva a jugar un partido. "Creo en Bale, pero es cierto que es una situación complicada, sobre todo para él. Tenemos que dar mucho cariño a Bale hasta que se encuentre bien", explicó Zidane .

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, dio por ganador del próximo Balón de Oro al portugués Cristiano Ronaldo, del que destacó que ganará el quinto y "tiene ambición para el sexto y el séptimo", en un galardón que señaló premiará una "temporada increíble y extraordinaria".

"No es que no sea humano porque lo es como el resto, pero Cristiano es diferente. Es un jugador que no tiene límite y estoy seguro que va a conseguir su quinto Balón de Oro porque su temporada fue increíble y extraordinaria. Lo merece", manifestó con contundencia el técnico madridista. Zidane ve a su jugador preparado para seguir ganando más galardones.

"No me sorprende que lo consiga porque siempre quiere más y tiene ambición para ganar el sexto y el séptimo. Es un Balón de Oro muy merecido por la temporada que ha hecho".