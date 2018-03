Zidane: "No pensamos que el partido en París sea más fácil sin Neymar"

" Kroos y Modric ya veremos si llegan a París", ha dicho Zidane en rueda de prensa de cara al partido trascendental ante el PSG . El entrenador del Real Madrid no da la Liga por perdida: "Está complicada, pero no imposible; fíjate en el Atlético ".

La baja de Neymar:

"No es un alivio que no esté Neymar. Lo sentimos por él... no será un partido fácil"

Sobre las bajas:

"Lo importante es que Marcelo esté con nosotros mañana... Kroos y Modric ya veremos si llegan a París. Vamos día a día"

Todavía hay Liga:

"A mí no me interesa lo que hagan Atleti y Barça. Solamente me interesa mi equipo. En el fútbol todo puede ocurrir. Cada partido es importante"

"La Liga está complicada, pero no imposible. Te puedes fijar en Atleti. Hace unos partidos ¿quién pensaba que iba a estar a cinco puntos? No es imposible".

"Tras el partido ante el Espanyol estaba enfadado... pero tras ver el pinchazo del Barça ayer lo estoy todavía más"

No se fía del PSG:

"Hay respeto al partido del PSG. Tenemos que jugar al 2.000%. Va a ser un partido muy complicado"

"Creo que todavía no hemos ganado nada y lo importante es cada partido que jugamos"

El cabreo de Isco:

"Es normal que esté molesto Isco porque no quiere salir del campo, como todos los jugadores, pero su actitud siempre es espectacular"

"Entrena bien, es un jugador querido por todos y este asunto para mí no existe. Aquí todos estamos juntos y que el jugador esté enfadado es normal"