Zidane: "No sé si Kroos y Modric jugarán contra el PSG"

El estado del equipo

"Estamos mejor que hace cuatro días y mejor llegar con esta victoria al partido contra el PSG. Era importante hacer un partido como el que hicimos hoy, en general bueno por la parte de todos y con todos concentrados, que es lo que me importa más".

Marcelo

"Lo importante es que entrase en el juego hoy. Ha entrado bien y estoy contento con el partido de Theo. Estamos listos para el partido del martes".

¿Llegan Kroos y Modric?

"No sé, todavía no han entrenado con nosotros y a ver si mañana pueden entrenar con nosotros. Me preguntaste ayer y nada va a cambiar, pero Marcelo sí".

No está preocupado por las bajas

"Nunca me voy a lamentar, al final es lo que hay y lo que tenemos. Si no pueden estar con nosotros habrá otros que puedan jugar. Todos sabéis la importancia de Kroos y Modric, pero no me puedo lamentar, lo único que tenemos es mirar al partido del martes y ver con quién vamos a llegar".

Sin pistas de Kroos y Modric

"No lo sé, mañana lo veremos. Lo que yo quiero es que viajemos todos, espero que el lunes entrenen todos, pero no lo sé. El martes ya verás al equipo".

La temporada y la tranquilidad

"Hay que tener tranquilidad. Aprendo todos los días, mal o bien, hay que estar tranquilo cuando las cosas se ponen feas y cuando las cosas son buenas no hay que tener euforia".

El buen momento de Cristiano

"No veo el partido con menos preocupación. Los jugadores que van a estar, van a estar. Estas cosas pasan, pero Cristiano va a estar y yo estoy contento de que esté atravesando un momento bueno, hay que aprovecharlo".

Los ultras del PSG

"Los ambientes de los estadios... ya estamos acostumbrados. Tenemos que centrarnos en el partido sin pensar en que fuera puedan calentar el partido. Nosotros vamos a estar concentrados en lo que tenemos que hacer".