Zidane: "¿Fichajes? No vamos a fichar, no hay opiniones distintas con el club"

No habrá fichajes en invierno. Zidane lo ha vuelto a dejar claro en sala de prensa, donde ha alabado a Neymar : "Es un jugador que encanta a todo el planeta fútbol".

El vestuario, "una piña"

"Somos una piña y la solución está en nosotros. Tenemos que mostrar quién somos"

No se rinden en Liga

"¿Situación en Liga? Vamos a pelear todos los partidos que quedan"

¿El regreso de la BBC?

"La BBC va a estar mañana ante el Deportivo. Ya veremos si están juntos en el once”

Sin fichajes en invierno

"Nunca vamos a tener problemas entre el club y yo. Las cosas se hacen conjuntamente. No vamos a fichar. No hay opiniones distintas. No creo"

"No me voy a rendir nunca"

"Nunca voy a tirar la toalla. Luego, puede pasar de todo. Pelearé como siempre me han enseñado. No me voy a rendir nunca como son los valores de este club"

Su opinión de Neymar

"¿Neymar? No hablo de los jugadores que no son míos. Luego, es un jugador encanta a todo el planeta fútbol porque es un gran jugador. Nada más".