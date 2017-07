Zidane: "Estoy contento con la plantilla que tengo, no quiero cambios"

Zidane dijo que el Clásico en Miami ante el Barcelona "no es un amistoso" y quiere mejorar la imagen mostrada en los anteriores compromisos del Real Madrid . También le preguntaron sobre Mbappé : "Estoy contento con la plantilla que tengo, no quiero más cambios", dijo el técnico francés.

DICE QUE EL CLÁSICO "NO SERÁ UN AMISTOSO"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hoy que el clásico de pretemporada que les enfrentará al FC Barcelona este sábado en Miami "no es un amistoso" y por ello pretende mejorar la imagen de los anteriores partidos de preparación, donde no ha conocido todavía la victoria.

"Hay que tener concentración máxima del minuto uno al noventa", dijo Zidane en la rueda de prensa previa al entrenamiento oficial del Real Madrid en el estadio antes del clásico. En el anterior amistoso ante el Manchester City el Real Madrid perdió por 4-1 y Zidane aseguró que aquel día acabaron "molestos con el resultado, aunque no por el contenido".

Pero recalcó que los errores "a balón parado", que "normalmente" no tienen por estar más concentrados, les hicieron daño. "No pasa nada porque esto también lo tenemos que trabajar poco a poco", insistió Zidane, que añadió que intentará que "esas cosas no pasen" mañana en el duelo ante el Barcelona.

El técnico francés cree que deben "crecer físicamente para estar listos para el día 8 (de agosto)", en referencia al partido de la Supercopa de Europa contra el Manchester United en Skopje (Macedonia).

Cristiano tampoco estará presente en el Clásico

El Real Madrid no contará con Cristiano Ronaldo para el choque de este sábado en Miami debido a que el portugués aún se encuentra de vacaciones, y Zidane lamentó que les falta "el siete". "Tiene que aprovechar sus vacaciones, para el día cinco (de agosto) va a estar con nosotros para empezar la temporada", recalcó.

En cuanto al resto de la plantilla, afirmó que está "encantado a los mejores" y por ello estaría conforme si no se concretase ningún fichaje, como el posible del francés Kilian Mbappé según los medios especializados.

El Real Madrid disputará mañana el duelo ante el Barcelona a las 19:30 hora local (23:30 GMT) en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, en un choque perteneciente al torneo veraniego International Champions Cup (ICC).