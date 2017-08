Zidane ve a Cristiano "listo para jugar" y no entra a la "gasolina" de Mourinho con Bale

El verano revuelto que ha tenido Cristiano Ronaldo con los rumores sobre su salida del Real Madrid y su comparecencia en el juzgado para declarar por una supuesta evasión fiscal, no han descentrado al jugador según Zidane. Su técnico lo ve preparado para jugar la final de la Supercopa.

"Son muchas cosas, mucho ruido como siempre pero veo que Cristiano está tranquilo. Lo que más me impresiona es que físicamente está como el día de la final de la Champions hace dos meses. Al final lo que me interesa a mi, a él y a todos es esto, del resto no podemos hacer muchas cosas", ha valorado.

"Que esté con nosotros significa mucho. Después de tres días si está aquí es para jugar. Mañana se verá si lo hace o no", ha añadido Zidane antes de completar el último entrenamiento y tomar una decisión sobre su equipo titular para medirse al Manchester United.

Si se pone en la piel de Cristiano Ronaldo, entiende Zidane el deseo del jugador de jugar ya y no mirar que solo entrenó tres ocasiones con sus compañeros.

"Que juegue depende de cómo llega, de lo que ha hecho en vacaciones. La sensación del entrenador y del jugador es que si está bien para estar con nosotros, lo estará. La decisión la tomo yo como entrenador hablando con el jugador, claro. Físicamente está muy bien y es lo que importa. Si yo fuese jugador me gustaría jugar la final", ha sentenciado entre risas.

Zinedine Zidane ha esquivado lo que calificaba como "gasolina" vertida por José Mourinho, al invitar a Gareth Bale a no jugar la Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Manchester United para poder ficharlo, y ha asegurado que están "concentrados" y nada les va a distraer.

Apenas dos horas después de la aparición de Mourinho ante los medios de comunicación, Zidane ha intentado apagar el incendio que se ha montado con la situación de Bale y el interés del Manchester United. El técnico portugués lo mostró en público y el madridista ha mostrado seguridad en su continuidad, intentando centrar su mensaje en lo deportivo.

"El jugador está bien, ha tenido mucha continuidad en pretemporada entrenando con nosotros y esto es lo más importante. El final de temporada no fue fácil para él, estuvo cuatro meses fuera del equipo y lo veo bien, metido, entrena con el equipo. Lo que me interesa no es lo que dijo Mourinho, es lo que vamos a hacer nosotros mañana", ha manifestado.

Cuando de nuevo se le trasladaron las palabras de Mourinho, el técnico madridista ha mostrado que entiende sus declaraciones como una provocación para desviar la atención.

"Mourinho va a hacer su equipo mañana; y yo, el mío. Hasta ahora lo de Cristiano es igual que lo de Bale, cada uno puede echar un poco de gasolina y lo hace (refiriéndose a Mou), pero no va a cambiar nada. Estamos concentrados y es lo más importante", ha dicho.

"Bale es un jugador del Real Madrid, es el problema. Lo que me interesa decirte es hablar del partido de mañana que es importante y aquí Bale, yo y todos los jugadores estamos para el partido. El resto no me interesa", ha sentenciado.